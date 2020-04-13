大城農業生技總經理詹日新10多年前成立華立科技農場，專門種植生產富含蟲草素的北蟲草，如今產官學合作，蟲草素添加進蛋雞飼料中，產下高品質機蛋。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了提高雞隻免疫力而在飼料中添加蟲草素，經大葉大學研究團隊耗時1年改善飼料配方比例和反覆實驗餵養頻率，成功讓蛋雞產下將蟲草素保留在蛋黃且低膽固醇的蛋。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，口罩徵用期限一延再延，不只防疫物資熱賣，也激發防疫保健熱潮，大城鄉農會前年斥資億元打造科技環控雞舍，生產每顆單價25元的黃金蟲草蛋，僅憑單一網購通路銷售，今年業績比去年同期增加1成，商機看俏。

彰化是雞蛋大縣，全台雞蛋每3顆就有2顆產自彰化，大城農會總幹事蔡南輝打造水簾式科技溫控雞舍，從改善餵養流程著手，將蟲草素保留在蛋黃中，更與大學、生技農場合作，將黃金蟲草素加入飼料，不需打抗生素就能提升雞隻活力、免疫力。

為了進一步讓蟲草素成分保留在蛋黃中，大葉大學副教授吳建一食生系研究團隊從改善餵養流程著手，從添加比例、飼料配方，與餵養頻率等多方試驗，終於成功。

大城農會總幹事蔡南輝表示，目前雞舍日產約一萬多顆蛋，從中挑選3-4成高品質蛋包裝上架，因單價較高、並未特別宣傳，但今年以來在momo購物網銷售量默默成長，目前也正在與彰化縣農業處合作的電商平台洽談開拓新通路。

大城農業生技總經理詹日新表示，10多年前成立科技農場生產富含蟲草素的北蟲草，具免疫調節、抗腫瘤、降血糖等特性，蛋雞吃下後產蛋，低膽固醇、高蛋白質，還富含多醣體、蟲草素，公司委託大葉藥保系教授張世良從蛋黃中抽取蛋油進行動物試驗，證實有免疫力調節、改善血糖潛力。

(中時 )