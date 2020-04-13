華南銀行為滿足個人及企業外幣資產配置需求，在美國聯準會(Fed)利率調降至0％之際，逆勢加碼推出「美元高利定存」優惠利率方案，無論個人或企業均能享有美元1個月期、年利率1％的高利優惠定存，相較同天期定存牌告利率0.35％，極具吸引力。

華南銀行指出，在肺炎疫情不斷升溫下，全球金融市場面臨劇烈動盪，定期存款為短期內相對安穩的資金停泊站，而美元又為最具保值與避險功能的貨幣，轉進「美元高利定存」不外乎為現今資產配置的最好選擇。

華南銀行為回饋新舊客戶，凡是華南銀行客戶不限個人或企業戶，只要是新台幣結購美元或由他行匯入的新資金，個人戶單筆定存達5,000美元以上，企業戶單筆定存達5萬美元(不限DBU或OBU客戶)以上，享美元1個月期、年利率1％的高利優惠定存方案。

以承作30萬美元為例，約可領新台幣7,500元左右的利息收入，若承作80萬美元，可領新台幣達2萬元左右的利息收入，讓荷包利息賺滿滿。

目前全球經濟前景尚未明朗，投資人將資金自高風險資產撤出，股票、債券等各項投資工具面臨大幅度修正的風險，資金急需安全的避風港，而各國央行為搶救經濟紛紛調降利率之際，使定存利率不斷下降，未來可以選擇的高利定存專案將不復以往，活動期間至2020年4月17日截止。

(工商 )