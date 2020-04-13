日本航空根據新冠肺炎感染情勢變化，已再度調整台日線航班，目前飛行的松山-羽田航線，5月份將改飛桃園-成田，以配合台日間郵件與貨運需求，另將持續維持高雄-成田每周兩班，成為高雄唯一定期飛日本的航班。

日本航空在3月29日～4月30日間，羽田-台北松山航線，每日維持1班飛航，但其間4月29日、30日羽田出發的JL97航班取消，以及4月3日～5 日、7日、8日、10日、29日、30日台北松山出發的JL98航班取消，成田-桃園航線JL809/802 僅4月30日飛航，其餘航班皆取消。成田-高雄航線3月31日～4月28日期間改為每周二、六)運航，其餘航班取消。

5月1日～5月31日間的台日線運航計畫為，羽田-台北松山航線所有班機皆取消，成田-桃園航線JL809/802每周一、二、四、六飛航，其餘航班皆取消。名古屋-桃園航線所有班機皆取消，成田-高雄航線每周三、六飛航，其餘航班皆取消。

(工商 )