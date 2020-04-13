孫可芳、宋柏緯、林子閎、陳璇等人主演的台語劇《若是一個人》今舉辦開播記者會，女主角孫可芳拖著因拍攝舞台劇不慎受傷的腳出席，拍照時還敬業穿上高跟鞋。她受訪時表示，男友劉冠廷因忙於拍戲，受傷當時反倒都是劇團朋友在照顧她，而防疫剛好遇上腳傷，她在家的時間變多，還會開始煮料理，她自嘲這些暗黑料理讓自己吃到都瘦了。

謝瓊軒、林秀君、龍劭華、陳亞蘭、苗可麗一同出席記者會。（圖／張祐銘攝）

防疫期間宋柏緯在家自學英文，王可元則學了韓語，而林子閎和女友四葉草也因疫情分隔兩地，他和在大陸忙錄《創造101》的女友許久沒見，但記者會現場仍不忘甜蜜幫女友宣傳節目：「大家要看喔。」引來孫可芳抗議，他才趕緊說：「還是要先看完《若是一個人》啦！」

孫可芳透露先前光是看到新戲劇本就讓她哭了。（圖／張祐銘攝）

龍劭華第一次和女兒陳璇合作電視劇，雖兩人沒對到戲，但龍劭華默默關注女兒，不擅講台語的陳璇也靠著爸爸一句一句台詞指導順利拍攝，不過至於演技部分，陳璇則認為需要「自己體會」，龍劭華坦言，收工回家會等著女兒來問問題，「但是從來沒問我過我！她應該是自己滿有自信的？」接著驕傲的說：「我覺得她很有潛力！希望她能發光發熱讓我開心一下，我就可以退休了。」

宋柏緯主演全台語新戲《若是一個人》。（圖／張祐銘攝）

和龍劭華有多年交情的陳亞蘭則讚陳璇「演的很自然，有其父必有其女。」讓龍劭華當場開心地站起來向她深深的一鞠躬，對女兒的愛溢於言表。陳亞蘭劇中演出人工受孕的戲碼，私下仍單身的她卻篤定說：「我才不會沒事找事做！」還順道虧龍劭華：「我就是不像龍哥一樣隨便，所以現在才都是一個人。」

陳璇、王可元因拍戲結為好友。（圖／張祐銘攝）

此外，龍劭華表示，原先想安排女兒每天都學習一項才藝，包括吉他、鋼琴還有舞蹈，不過礙於疫情只能作罷，而他自己相當擔憂肺炎的擴散，他透露今天記者會後要先「打烊」，到月底都不會接工作，日前還有一部戲劇得移地到台中拍攝也被他婉拒，目前先以防疫為主。

林子閎和女友四葉草因為疫情許久未見。（圖／張祐銘攝）

該劇由宋柏緯、林子閎、陳璇、王可元、龍劭華、陳亞蘭、謝瓊煖、苗可麗、林秀君、林紹謙、游詩璟、章廣辰、葛丞、唐綸、陳璇等人攜手演出，將於本週日（19日）晚間八點在公視台語台、十點在華視首播。

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(中時電子報)