以電視劇《梨泰院Class》「張根源」一角爆紅的安普賢，日前上韓綜《Running Men》擔任嘉賓，他以「釜山小石頭」暱稱登場，一亮相就以低沈渾厚的嗓音飆唱《梨泰院Class》插曲〈Diamond〉，雖然唱到臉爆青筋，但好嗓音被封歌聲與演技有同等實力。

安普賢以低沈渾厚的嗓音飆唱《梨泰院Class》插曲〈Diamond〉。（圖／friDay影音提供）

在互相稱讚對方的環節中，安普賢面對女星池易洙「眉毛多、髮色好看、鼻子也好看真是不得了」的三連發稱讚攻擊，竟然在錄影中害羞紅透了臉，甚至連耳朵都紅了，最後兩人無關勝負，被虧是像在玩變質的約會遊戲，而他也自曝理想型是會做菜的女生。

有別於《梨泰院Class》大反派讓人恨得牙癢癢的形象，安普賢在節目中有著陽光大男孩的反轉魅力，甚至有網友看完節目，在IG傳訊息給他，竟意外的被翻牌，可見安普賢的親和。韓綜《Running Men》每周一上午十點在friDay影音同步跟播。

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(中時電子報)