孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）自當年父親遭政變、全家15人慘死事故中躲過一劫後便臥薪嘗膽；1996年首度出任總理，開始復仇之路、緝凶不手軟；2009年再度就任總理，先將羈押的5名前軍方人員處死；另有一名潛逃多年的兇手也在近日被捕並處以絞刑。

孟加拉總理哈希納。（圖／路透社）

根據英國廣播公司《BBC》報導，策劃政變並刺殺國父的嫌疑人之一的馬吉德（Abdul Majed），犯案後依舊住在孟加拉，直到1996年哈希納當選總理才開始「亡命天涯」。哈希納上任後隨即撤銷當年赦免政變人員的法規，開始了她的復仇之路。

哈希納的父親拉赫曼(Ji-yaur Rôhman)是東巴基斯坦的政治領袖，1970年，東、西巴基斯坦舉行首次全國大選，東巴基斯坦人民聯盟取得壓倒性勝利，讓西巴基斯坦執政的穆斯林聯盟極為不安，不願承認選舉結果。最終，拉赫曼在印度支持下，於1971年宣布成立孟加拉人民共和國，卻遭到巴基斯坦當局拘捕。

印度為了牽制巴基斯坦，同年（1971年）發動第三次印巴戰爭，後巴基斯坦被迫承認孟加拉國獨立，巴基斯坦總統佐勒菲卡爾·阿里·布托（Zulfikar Ali Bhutto）也不得不釋放拉赫曼。拉赫曼獲釋後先出任孟加拉總理，後於1975年當上總統，但由於國內局勢不穩加上無力控制軍隊，使的拉赫曼及其親屬在內的15人於1975年8月15日遭軍方發動政變慘死在首都達卡。

哈希納1996年首度出任孟加拉總理後便開始緝拿凶手。2001年，孟加拉國高等法院宣布裁決結果，判處其中12人死刑、3人無罪。而12人中的5名在押兇手2007年曾向最高法院提出上訴，2009年最高法院做出裁決，維持這5名前軍人的死刑原判。

發動政變的12名兇手中僅有5人被羈押、有6人仍在逃、1人已死亡。2010年1月28日凌晨，遭羈押的5人在孟加拉中央監獄被施以絞刑；而由於兇嫌之一的馬吉德早已潛逃，一直都無法抓捕歸案；就在逃亡將近25年之後，終於在上個月回到孟加拉並被立即逮捕，遭判處絞刑為當年的犯行付出代價。

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(中時電子報)