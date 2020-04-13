為防範新冠肺炎(COVID-19)，鼓勵民眾待在家是不少政府力推的政策之一，進而推動了一波「宅經濟」，帶動了遊戲、串流影音的需求。雖然可以把握這一波疫情好好賺一筆，但隨著疫情延長，不少公司發起了免費優惠，期待在疫情蔓延期間，降低民眾的經濟負擔，令人十分感動。其中，YouTube 也跟進 HBO、蘋果 Apple TV+ 的行動，宣布部分 YouTube Original 影集可免費觀看囉。

繼 HBO Go 宣布開放近 500 個小時的原創內容可以免費收看、蘋果 Apple TV+ 也發起限時免費的活動，開放部分影集、電影，兒童節目可免費看之後，YouTube 跟進了類似行動，宣布部分 YouTube Original 原創影集可以免費收看。

最起先，YouTube Original 原創影集內容，僅限訂閱 YouTube Premium 的用戶可以收看。不過在 2018 年年底，YouTube 就改變政策，開放部分 YouTube Original 內容給沒有訂閱 YouTube Premium 的用戶收看。當然，擁有訂閱身分的體驗還是不同，YouTube Premium 可以享有的體驗是不受廣告干擾、影集首播後就可以觀賞所有級數、可離線下載收看，還可收看獨家花絮、導演剪輯版等獎勵內容，還有部分僅供 YouTube Premium 才能觀賞的內容。

目前 YouTube 開放免費收看的 YouTube Original 內容包含：《Escape The Night》第一季至第四季、《Step Up: High Water》第一季至第二季、《Impulse》第一季及第二季、《Foursome》第一季及第二季、還有兒童動畫影集《Sherwood》第一季等。在免費開放期間，非 YouTube Premium 訂戶也可以無廣告體驗觀賞上述影集。

YouTube Premium 以及 YouTube Music Premium 服務在 2019 年 11 月底正式在台推出，訂閱後可以透過無廣告的方式觀賞 YouTube 影片(含YouTube Original所有內容)，以及聆聽 YouTube Music。而 YouTube Premium 訂閱內容及包含了 YouTube Music Premium，兩者的月費是 NT$179、NT$149(此為 Android 訂閱費用)，另外也可透過 iOS 平台訂閱(但費用比 Android 平台更高)，另外也有家庭(可與額外五人共用)與學生方案，可多加參考。

(中時電子報)