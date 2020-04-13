「安心即時上工計畫」釋出的計時工作機會，地點包含台中市800個、彰化縣和南投縣各陸續釋出500個。（盧金足攝）

勞動部因應疫情衝擊部分工時勞工，為協助其參與公部門提供符合公共利益的計時工作，推出「安心即時上工計畫」，提供公部門計時工作機會，每月最高工作80小時，每小時158元，每月最高補助1萬2640元，最長補助6個月。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，台中、彰化、員林、南投相關公部門共釋出1800個工作機會，有意願民眾自即日起可攜帶身分證洽該分署台中、彰化、員林、南投等就業中心及所屬鄉鎮台。

或地方政府所轄各就業服務站台填寫申請登記表，經資格審查通過後，將儘速轉交用人單位媒合上工。

林淑媛指出，該計畫協助對象以部分工時的勞工朋友為主，所以民眾的申請資格須要具備「申請登記當日前6個月內，勞保或就保年資合計滿2個月以上」，以及「最近1次月投保薪資在新台幣2萬3800元以下者」等2項基本條件，且上工期間不得同時請領失業給付或其他政府機關相同性質之補助或津貼，目的是協助打工族勞工朋友維持基本生計。

這次公部門釋出的計時工作機會，地點包含台中市800個、彰化縣和南投縣各陸續釋出500個，工作內容主要為疫情期間的門禁管控、協助量測體溫、環境整理維護、設施設備清潔消毒、資料處理、防疫物資盤點發送及其他防疫相關工作等。

(中時 )