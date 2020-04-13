台中市南屯區向上路5段區間路段，是台中生活圈特3號道路一部分，終日車水馬龍，夜間行駛因中央分隔島路燈不夠亮，行駛往市區方向為下坡路段造成險象環生；文山里長何中信接獲里民反映後，13日和市議員張耀中邀市府建設局會勘，要求還給民眾一條安全回家的路。

張耀中說，台中生活圈特3號道路橫跨多個行政區，從南屯區向上路3段起過台74線，跨筏子溪、穿越高鐵和國道1號；接上向上路4段與5段後延伸到龍井區，最後在梧棲區台中港為路段終點，整體道路是台中市重要貫通東西的道路，因路燈不亮淪為車禍頻傳的高肇事路段。

何中信指出，文山里的里界，約在向上路5段的精科路到五權西路3段中間，里民反映下坡路段照明不足頻傳交通事故，淪為險象環生的致命路段，希市府相關單位改善照明不足等問題，還給里民和廣大用路人一條安全回家的路。

張耀中表示，向上路5段的路燈是鈉燈為全幅式照明，雖非現在主流的LED路燈，在照明上本來就不足，如要更換LED路燈除耗費鉅資，要等排入建設局年度預算恐曠日費時。

建設局強調，向上路5段現況於分隔島為主要道路在用的鈉燈形式，非水銀燈或LED燈，預定下月中旬派工，將現有250瓦的鈉燈，間隔調整為450瓦的鈉燈，讓道路照明更廣，給市民更亮又安全的用路環境。

(中時 )