證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，晶碩（6491）自108年10月7日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自4月14日起得為融資融券交易。

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