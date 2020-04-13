永誠國際投顧分析師李忠興認為，本周指數空間不大，以個股表現為主，當前選股重於指數，指數盤整反倒容易出飆股。個股方面，本周納入投資組合的紘康，額溫槍微控制器（MCU）出貨暢旺，3月與首季營收均改寫歷史新高。

他指出，美股10日逢耶穌受難日而休市，雖然僅有4個交易日，道瓊指數仍創下1974年以來最大周漲幅，也順利回補3月中旬的向下跳空缺口。另外，全球最大石油生產國經馬拉松式的談判，亦達成歷史性減產近十分之一的協議，帶動亞洲油市止跌上揚。

儘管歐美各國疫情仍嚴峻，但投資人可留意三項指標，一是VIX恐慌指數走跌，13日已回落至40以下，顯見市場恐慌氣氛逐漸消除，後續最好能低於30；二是國際油價止跌，低油價將不利全球經濟，所幸當前產油國已達成初步共識；三是美元指數不能太強，唯有市場出現恐慌殺盤時，美元需求才會轉強。而目前上述三項指標，皆對多頭有利。

台股9日最高來到10,246點，回補掉3月13日向下跳空缺口的39.8％，面對技術面的壓力，市場予以尊重，而謹慎反而是好事。

(工商 )