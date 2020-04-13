倫元投顧分析師陳學進指出，台股13日開低拉回整理，終場下跌58.39點、跌幅0.57％，收在10,099.22點；櫃買亦同步震盪收小跌，終場下跌0.3點、0.23％，收在126.06點。個股方面，本周納入投資組合的熱映，疫情未平，體溫量測需求強，額溫槍售價三級跳，2月EPS達1.34元，首季拚破3元，營運看俏，在業內法人偏多心態不變下，只要量價不失控，後市仍有再創新高的機會。

他表示， 新冠肺炎疫情延燒不止，壓抑全球股市反彈力道，為了抑制疫情的擴散，各國政府紛紛採取封城管制、限制人員進出與自由活動、嚴禁非民生必需品及醫療相關產業的營運、嚴控非本國籍人士入境等一連串鐵腕的措施，然而卻導致生產與消費停滯、企業倒閉、減薪裁員、失業率大舉攀升、全球經濟大停擺等一連串的危機。

根據美國聯準會（Fed）3月會議記錄顯示，美國經濟在疫情後可能有二種走向，一是下半年就能展開復甦；另一較悲觀的情況是，經濟復甦站穩腳步的時間比預想久，直到明年才會有實質的進展。

不過以短期來說，隨著Fed加大護盤力度，宣布提供高達2.3兆美元貸款，並啟動幫助中小企業，以及州和地方政府的救助計劃，加上石油輸出國家組織及其產油盟國（OPEC+）敲定史上最大減產協議，預計5月起日減970萬桶，都將有利於反彈格局延續。

另從技術面來看，台股10日線約9,900點、頸線約9,750點附近具強力支撐，後續若逢拉回，偏多策略不變，至於主攻股必須符合三大要件，一是它會領先趨勢上漲；二是它會配合線型的要求；三則是它會符合行情的意義。

(工商 )