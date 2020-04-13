丫頭（詹子晴）預計明年和男友王惟立完婚，近日她受邀上《地球黃金線》透露，為了和男友家人一同結伴出遊，她去年購入7人座MPV，雖然平時開車技術不錯，但首次開大車的她透露，碰上刁鑽停車位，有機會還是向同行的男友求救。

詹子晴的愛車現身棚內，立刻引起現場來賓一陣驚呼，因為他們從沒看過年輕女孩開7人大車。詹子晴解釋：「因為接下來要跟男朋友結婚，2家人常會一起出遊，如果坐原本的車好像會坐不下，所以才買大車！」她透露決定買現在這台，也是因為車中間有走道，方便長輩進出，她甚至貼心加裝頭枕、小電視，就是要讓長輩坐起來舒服。

詹子晴笑說自從買了這台車，就變身家人的私人司機，大家想去哪都會問她可不可以接送。她透露自己在20歲考到駕照，同時購入人生中第一台車，有次她準備離開停車場，在上坡時卻發現前車發生問題，忽然倒退嚕，「我傻眼，趕快打退車擋跟著往後倒，緊張到在車上一直尖叫，嚇到全身出汗。」還好最後有驚無險，順利倒車回平面。

丫頭買車後變家人的私人司機。（圖／TVBS提供）

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(中時電子報)