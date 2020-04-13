台中市北屯區崇德與天津路口，12日晚間發生一起死亡車禍，23歲張姓女騎士遭謝姓司機所駕駛的公車撞倒，經送醫搶救不治。家人悲慟地說，全家等著張女回家吃晚餐，卻接到死亡噩耗，實在無法接受。警方初步調查，張女機車被拖行逾8公尺，查扣公車進行車禍鑑定以釐清肇責，檢方13日複訊後，諭令謝姓司機以5萬元交保。

謝姓司機向警方供稱，因公車高度差產生「視線死角」，沒看到前方停等區內張女的機車，員警調閱附近商家監視器畫面發現，綠燈一亮，公車往前衝，前方死者連人帶車捲進公車底下，公車疑似沒察覺繼續往前行駛。

據了解，當時63歲謝姓公車司機，駕駛公車往北屯公所方向行駛，並在該路口停等紅燈，而張姓女騎士則停在公車前方的機車停等區，但為何公車突然撞上前方女騎士？第五警分局交通分隊小隊長李金龍說，謝姓司機指稱，公車才剛起步就發生意外，他沒有注意到前方交通狀況；而張女家屬質疑，車禍發生當時，機車距離後方公車還有一段距離，無法接受謝姓司機的「視覺死角」說法。

事後，謝姓司機改口說，因公車機械出現問題才撞到前方張女的機車，警方依過失致死罪嫌將謝姓司機送辦。檢方複訊後，諭令謝姓司機以5萬元交保，檢警將進一步調查釐清肇事原因及責任歸屬。

(中時 )