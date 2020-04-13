雲林縣食品業者也遭受疫情波及業績下滑，但仍對防疫第一線醫護人員表示關懷及支持，縣府除了配合中央周全部署各項防疫措施外，縣長張麗善則帶頭號召一級主管茹素3天，藉以祈望疫情快遠離。

疫情當前，一切都以防疫為優先，即使是攸關信仰的宗教活動也不例外，所以全國各遶境進香活動幾乎全部暫停，雲林北港朝天宮也取消今年的媽祖誕辰出巡遶境，改發起慈悲月送素食活動。

張麗善也號召縣府一級主管響應，從4月11日到13日吃素3天，祈求媽祖保佑新冠肺炎疫情快快結束。

(中時 )