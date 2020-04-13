祈禱疫災早遠離 張麗善與一級主管茹素3天 18:232020/04/13 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善帶領縣府一級主管茹素3天，祈禱疫情快退散。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣食品業者也遭受疫情波及業績下滑，但仍對防疫第一線醫護人員表示關懷及支持，縣府除了配合中央周全部署各項防疫措施外，縣長張麗善則帶頭號召一級主管茹素3天，藉以祈望疫情快遠離。 疫情當前，一切都以防疫為優先，即使是攸關信仰的宗教活動也不例外，所以全國各遶境進香活動幾乎全部暫停，雲林北港朝天宮也取消今年的媽祖誕辰出巡遶境，改發起慈悲月送素食活動。 張麗善也號召縣府一級主管響應，從4月11日到13日吃素3天，祈求媽祖保佑新冠肺炎疫情快快結束。 (中時 ) #張麗善 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 ADI積極捐款助力全球對抗新冠肺炎疫情 09:122020/04/10 財經 雲林縣長張麗善化身球經 領軍麥寮女籃前進冠軍 14:362020/04/10 新消息 新冠肺炎新藥研發透曙光 中研院找到抑制病毒關鍵 11:342020/04/10 生活 陸新冠肺炎9日新增確診42例 死亡1人 17:122020/04/10 兩岸 新冠肺炎新藥露曙光 台灣研究團隊找到新冠病毒抑制劑 13:392020/04/10 生活 國內新冠肺炎累計382人確診、6死 91人解除隔離 14:332020/04/10 生活 治療新冠肺炎藥物 輝瑞獲大進展 股價強彈 16:502020/04/10 財經 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 政治熱門新聞 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 韓執政後高雄竟出現這一幕 網友驚喊：好誇張！ - 政治 陳揮文為何不演了？曝罷韓結局太嚇人..網友驚呼！ - 政治 罷韓會成功嗎？韓反制後網友投票結果居然... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。