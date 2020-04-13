高雄市小港區漢民國小家長會長顏麗容13日專程贈送200碗豆花到市立小港醫院，慰勞院內為防疫認真付出、勞苦功高的醫護夥伴，感謝醫護同仁這段期間無所畏懼，站在第一線替民眾們把關健康安全，院內同仁紛紛表達感激，這也是他們繼續堅持不懈的動力。

顏麗容表示，在這段防疫期間，他深深體會到第一線防疫醫護人員的辛苦，他們也將小港地區的民眾照料至極，剛好自己會做豆花，所以盡自己的一點小心意，幫他們打氣加油，希望可以分擔醫護人員的辛勞，盼疫情盡早結束，讓大家度過此次難關。

小港醫院院長室醫務祕書陳煌麒表示，因為此次疫情讓院內的醫護同仁大調動，原本在辦公室的行政人員，都穿著防護衣派遣到第一線為民眾服務，第一線人員的辛勞民眾都看在眼裡，不少到院的就診的民眾都給予同仁鼓勵及肯定，也特別感謝會長暖心送豆花的舉止，另他們相當感動。

小港醫院護理部主任陳亞玲表示，因為疫情爆發，先前在中北部都有發生便當店不願送餐到醫院的事件發生，但在小港醫院卻發現民眾對護理人員更加關心及愛戴，甚至像會長一樣捐贈物資，默默在背後為他們打氣，這樣小小的暖心舉動，也是他們不管怎麼辛苦都要堅持下去的動力。

(中時 )