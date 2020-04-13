伴隨全球疫情的擴展，大陸車市交出了首季成績單。中國汽車工業協會（下稱中汽協）發布的數據顯示，今年第一季國內汽車產銷量分別為347.4萬輛和367.2萬輛，較去年同期分別下降45.2％和42.4％；預計第二季大陸汽車市場會有較大的復甦，但難以恢復到去年同期水準。

據《經濟參考報》報導，中汽協公布數據顯示，具體來看，1月到3月，汽車產銷降幅與前2月大致相當，其中商用車降幅整體低於乘用車，而新能源汽車產銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，較去年同期下降60.2％和56.4％。

雖然第一季產銷年降幅均超過4成，但隨著近期大陸汽車行業提速復工復產，整體產銷量開始逐步回暖。數據顯示，今年3月大陸汽車產銷量降幅大幅縮小，產銷量分別為142.2萬輛和143萬輛，較上月分別暴增399.2％和361.4％，降幅較上月分別縮小35.3％和35.8％。

(旺報 )