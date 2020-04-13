防疫期間不要趴趴走，宅在家也能品嘗鮮美好料理；水土保持局南投分局整合彰化、南投、雲林及嘉義農村社區產業，組成「農萊Long life」陣線聯盟，並發行《農萊四季》電子書介紹當季好物，消費者透過網路就能採購。

水保局南投分長陳榮俊表示，「農萊Long life」陣線聯盟，參與成員包括公司行號、合作社、青農聯盟及社區發展協會等，產品具有友善農業、返鄉青農或在地農民契作等產品故事或品牌精神，藉由《農萊四季》介紹春夏秋冬當令在地好物，並已上架至「水土保持與農村再生教育網」，民眾一指神功就能BUY好物，還提供好食料理作法，讓民眾在家就可以輕鬆料理上桌。

陳榮俊說，農萊四季內容除了「萊挑好貨Buy」專欄，還納入「你農我農Story」、「旅行時光Travel」主題，串聯生產、生活、生態、文化，讓民眾認識在地的物產職人與深度旅遊祕境，細細品味台灣農村的溫暖人情與好味道，請FB臉書搜尋「農萊Long life」或「農村小童」粉絲專頁。

(中時 )