近日為學生段考周，高雄市鼓山高中國中部二年級國文考卷配合時事，通篇結合新冠肺炎議題命題，符合108新課綱相當重視的素養導向教學，對於將新冠肺炎完美融合課本內容出題，讓師生們都驚訝連連，甚至有學生拿到考卷時還以為是當天的報紙。

108新課綱的新趨勢強調教育的價值與功能，希望老師們可以逐漸改用素養導向教學，目的是使學生能活用所學的知識、技能與態度，讓孩子在真實的情境中進行較有脈絡的學習，並將學習到的知識移轉到日常生活中運用。

鼓山高中校長莊福泰表示，新冠肺炎爆發以來，校方都會將疫情的相關資訊傳遞給學生，各科教師也都會在不同領域中延伸新知識供學生學習，此次國文科老師呂軼倫運用現在最火的話題新冠肺炎結合課本內容來命題，不但能測試學生們對課文的熟悉程度，更能得知學生們對時事的了解。

鼓山高中二年級男同學表示，當考卷一發下來，大吃一驚，還以為自己拿錯考卷，以為是這幾天的報紙，作答時心想，老師怎麼有辦法將最近大家關切的時事問題完美的與課文結合出在考卷中，連課本最基礎的國字注音題都可以結合WHO總幹事譚德塞德結合，令他相當佩服。

莊福泰表示，老師在出完此份考卷後，就馬上跟他討論，因為這次的命題方式相較於以往大有差別，一開始還擔心是否會造成家長反彈，但他認為沒有踏出去，就永遠無法跟上時代的腳步，面對新課綱應該要勇於嘗試，當然不可能百分百完美，但蒐集師生及家長的意見後，未來會再針對命題的不足之處做改變。

(中時 )