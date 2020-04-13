台南公共建設集於一身的高鐵台南站生活圈，日商三井Outlet第一期也預定2022年開幕，看好該區未來發展，華友聯去年先標得7,500多坪建地，看劃後年推案，上揚國際建築團隊則在日前取得2,405.85坪台糖土地，搶先在今年九二八檔期，推出100戶透天住宅，每戶售價900多萬元，要為後市奠基。

上揚國際建築團隊以每坪15.21萬元，總價約3.65億元，標得台糖合建分售的2,405.85坪土地，上揚國際建築團隊林聰麟13日指出，目前正在申請建築執照過程，預定在今年九二八檔期，推出100戶透天住宅，每戶售價900多萬元。

林聰麟表示，位於歸仁區的高鐵台南站生活圈，可以說是台南公共建設利多齊發的區域，更重要的是，這些公共建設都是已經啟動了，因此，對於房市的驅動效益，將更明顯。

高鐵台南站生活圈的公共投資，包括中研院南部院區、綠能科技聯合中心、綠能科技示範場域、以及會展中心之外，看好該區前景，陸續已有三發集團、遠雄、寶佳機構等南北建商搶進。

華友聯開發董事長陸炤廷指出，該集團也在去年，分別以上市公司的華友聯開發、以及關係企業華友聯建設，分別以每坪15.4萬元、以及15.6萬元，各自向標得4,268坪和3,248坪土地。

陸炤廷表示，日商三井Outlet購物中心第一期，預定2022年開幕，因此，除了既有的公共工程，華友聯將配合日商三井Outlet的營運期程，規劃在2022年開始推出大樓住宅。

(工商 )