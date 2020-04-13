近期有關新冠病毒研究加速推進後發現，至少已出現3個新冠病毒的變種，而隨著傳播的範圍擴大，病毒變異速度也會加快，出現「超級變種」的可能性雖然不大，但一旦變異點出現在致命性很強的位置，就可能出現致命的大爆發。面對病毒變異，最終還是要靠疫苗來解決。

據《環球時報》指出，近期由劍橋大學研究團隊通過對160個來自世界各地的新冠病毒基因分析結果在科學界受到重視，這篇刊載於《美國科學院院報》的論文提出，新冠病毒根據不同人群的免疫能力，已經發展出A、B、C等3個亞型。

The #COVID19 disease has mutated as it spreads, research has found, allowing scientists to track its origins and potentially predict future trends pic.twitter.com/1vx3ELcbS2 — CGTN (@CGTNOfficial) April 11, 2020

該論文主要撰寫人、英國皇家生物學會院士、劍橋大學遺傳學家弗斯特表示，最早傳到人類身上的A型，主要出現在美國和澳大利亞，美國至少2/3的確診病例樣本都屬於A型。A型在武漢被發現過少數病例，但大陸流行的主要是變異後的B型，法國、西班牙、義大利以及英國等歐洲國家流行則是B型演變而來的C型。至於不同國家流行的病毒亞型不同，主要原因是各地人群基因和免疫系統等因素有關。

武漢大學醫學病毒研究所所長楊占秋向《環球時報》表示，很多人心境外回國的患者攜帶變異病毒的傳染性是不是更大？這種情況可能性不高，因為外國流行的病毒亞型可能只對當地人群易感，對大陸人反而不易感染。大陸現在境內新增病例少，是因為阻斷疫情傳播管道，「即便國外流行的病毒亞型被帶回國，它要在中國人群中流行，還需要一個適應過程。只要做好防控與隔離，阻斷病毒傳播的條件和環境就可以了」。

至於病毒不斷變異後是否會出現「超級變種」？楊占秋表示，這個「不一定」。未來新冠病毒出現更多亞型是可能的，但不會馬上出現。病毒亞型出現得越多，人們對病毒的適應性就越強，其傳播能力下降，反而不容易引起大流行。一般情況下，不存在亞型越多病毒越厲害的情況。「但值得警惕的是，如果病毒發生變異的位元點正好是一個致命性很強的位置，出現更大的爆發就是可能的」。

楊占秋表示，不同病毒亞型跟它的致病性關係密切，例如義大利流行的亞型引起的死亡率更高、致病性更強，在韓國、日本流行的亞型致病性比較弱，死亡率也相應小一些。不同亞型症狀不同，治療方式也不一樣。影響比較大的會是疫苗的研發，病毒亞型不斷出現後，需要針對性研發相應的多種疫苗。理論上也可能存在一種疫苗能同時對3個亞型的病毒都起作用，但這種疫苗的研發難度就增加了。

(中時電子報)