一品饌嚴格篩選食材和菜色，準備雙主菜和5色蔬果餐盒，以補充營養、增強免疫力。（何冠嫻攝）

新冠肺炎蔓延，醫療人員站在第一線守護民眾健康，一品饌國際餐飲公司捐贈3500個防疫醫護專用餐盒，苗栗縣議會議長鍾東錦與國際扶輪社3501地區第二分區苗栗福德社，再加碼3500個，共7000個便當給縣內4家急救責任醫院，向防疫第一線的醫護及防疫人員致敬。縣長徐耀昌感謝在地企業與社團用實際行動支持前線醫護人員，為全民防疫表率。

一品饌總經理彭聖評表示，曾看到新聞報導醫護人員訂便當遭拒，對此感到不捨，因此希望能透過捐贈醫護便當，為辛苦且堅守職志的第一線防疫人員加油打氣，並且善盡社會責任。

一品饌捐贈3500個便當，國際扶輪社3501地區第二分區苗栗福德社也捐贈3500個，將配送到衛生福利部苗栗醫院、大千醫院、為恭醫院、苑裡李綜合醫院。彭聖評說明，總計7000個便當，預定每日送出800份給4家急救責任醫院作為午餐，嚴格篩選食材和菜色，以雙主菜和5色蔬果補充役護人員的營養、增強免疫力，持續投入防疫工作。

13日徐耀昌也到場感謝，並盼餐飲業和扶輪社的善舉，能發揮拋磚引玉效益，吸引更多企業為防疫挹注更多資源與能量。徐耀昌表示，暖心便當溫暖醫護人員的心和胃，給予很大的精神鼓舞，讓醫護保有健康狀態和最優體能，繼續堅守自己崗位為防疫工作嚴加把關。

鍾東錦肯定並感謝衛生醫療單位和縣府團隊，落實防疫工作維護民眾健康安全，並指出，防疫不分你我、或政府、民間單位，群策群力對抗疫情，才能早日度過危機。

(中時 )