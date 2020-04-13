台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋(翻攝台大公衛學院直播／簡立欣台北傳真)

台灣此時需要大規模廣泛篩檢（廣篩）嗎？台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋表示，與OECD國家甚至韓國比，台灣每120人才驗出1名陽性，遙遙領先澳洲、南韓等，因為台灣主要是境外移入個案很容易辨認；除非等到每50人驗出1人陽性，或是本土病例大幅增加、社區傳染病例增加，或是出現「1人淪陷1座城」超級傳播者等4種情境時，才需要慎重考慮廣篩。

李建璋表示，終結疫情只有4大策略：疫苗、藥物、群體免疫、廣篩隔離。現在看來藥物和疫苗短期都不可能出現；群體免疫方面，台灣要全體免疫（R0值2到3），必須1／2到1／3感染再乘以死亡率1.5％，「大概要死2萬到5萬人，」完全不可行。目前最可能策略就是廣篩隔離。

防疫基本原則「早期辨認出會傳染的人並把他隔離起來」，讓社會其他人「重開機」，否則蕭條、失業等社會經濟問題，損失比疫情本身還要久。台灣的作法接近廣篩隔離，只要國外回來有症狀一律篩檢並隔離，缺點是社會成本很高。

廣篩會有偽陰性、偽陽性問題，檢查的正確率依賴3個因素：病患病毒量要夠、檢驗準確率要高、檢體品質要好。港大微生物學系講座教授袁國勇團隊3月底發表一篇文章，以往都以為症狀剛開始病毒量不多，但是新冠病毒違反大家認知，它是症狀一開始、甚至症狀前1、2天病毒量最高，每毫升唾液有10萬個病毒，遠超過RT-PCR核酸檢驗所需的每毫升6000多個病毒。

最可能出現問題是檢體品質。現在已經有很多研究發現，最好的檢體就是痰，唾液次之、鼻咽再次之，最後是喉咽。所以他鼓勵全國醫師，如果病患已經有痰，就不需採鼻咽、喉咽檢體。

過去大部分歐洲國家國家犯了一個錯誤，抓重放輕，但其實新冠肺炎病毒輕症感染力完全不輸重症。李建璋指出台灣能領先世界是因為很早就做社交距離隔離。

比較令人憂心的是，第20天之後還有1／3人可以測出病毒，很可能最後會演變成慢性低濃度。台灣現在康復人數不高，因為我們出院標準三採陰性很嚴格，因此這個數據「落後得非常光榮」。國外思維是趕快把醫院資源讓給有需要的人，但他仍傾向台灣作法，不要讓有病毒的人出院感染別人。

李建璋說，目前全球檢測作法不出3類，第一種是大通量核酸檢驗，這也是台灣的方式，特色是敏感度高（＞95％），不怕漏診，但是檢測量有瓶頸，要有人員在生物實驗室操作4到6小時，台灣只有34家醫院可以做，因此遲遲不能開放普篩。現在試劑都不是問題，而是人員和實驗室，長庚和台大1天也頂多做2、300個。

第二種是床旁一體化核酸檢驗，這是川普那天提到的戰略武器，全球就3家公司，都在美國，優點是操作技術非常低、全自動化、敏感度高、速度快，5分鐘到60分鐘就有結果，適合機場、戶外、急診，「台灣要做檢驗核酸國家隊就要朝這個方向」；缺點是昂貴，且已經變成戰略資源，無法取得，美國自己都不夠用。

第三種是免疫快篩，國衛院也在發展，韓國也在做。這種方式敏感度30％到70％，需時15分鐘，不需任何儀器；但它的缺點是抗體要第10天才上升，不能單獨使用，適合流行病學調查。

很多人在問：台灣目前篩得夠嗎？李建璋說，台灣每篩120人才有1人陽性，澳洲、南韓是每篩50人就檢出1人陽性，紐約更可怕，每篩2人就有1人陽性。從數據看來台灣遙遙領先，實在沒必要廣篩。除非等到每50人驗出1人陽性、本土病例大幅增加、社區傳染病例增加，或是出現「1人淪陷1座城」超級傳播者等4種情境時，才需要慎重考慮廣篩。

(旺報 )