國安基金今日召開第一季例行委員會議，會中公布3月20日國安基金獲委員會議授權進場以來的買股金額，據了解，國安基金近二周來斥資7.5億元投入股市護盤，手中銀彈發揮最大效果。

國安基金獲授權進場之後，正好美股等國際主要股市跌後回升帶動台股回漲，相對國安基金在市場上也不再有大力出手的迫切性，因此目前僅加碼7.5億。

儘管目前釋出銀彈有限，但國安基金目前仍不會退場，仍然會留守股市、暫不退場，全體委員一致同意國安基金繼續留守股市。

有關人士對此指出，由於美國疫情仍在升高、成為影響股市或其他資本市場變化的重要變數，全球股市不排除再因為疫情、流動性等問題而有大幅震盪，信心恐慌的根本問題並未解決，因此此時國安基金仍不宜退場。

更何況當初決議讓國安基金進場時，原本就是對台股的一道信心加持，如今時隔才一個月，委員會議若再度決議國安基金退場，恐怕又會在市場上引起波濤，因此今日委員會決議，仍會讓國安基金繼續留守股市，以備不時之需。

(工商 )