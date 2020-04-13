疫情衝擊雲林縣北港鎮糕餅業，生意僅剩1、2成。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮媽祖廟被列為警示景點，不僅參拜人潮大減，更重創在地糕餅業者，原本農曆3月香盛期店家每天人山人海，現在卻是門可羅雀，有時甚至連1個客人都沒有，加上庫存原物料成本壓力，損失慘重，急待相關單位紓困。

北港鎮為早年雲林沿海地區雜糧集散地，玉米、花生、芝麻等農產品匯集在此交易，因此雜糧行、碾米廠、榨油廠林立，利用各種雜糧製成的糕餅，價廉物美廣受歡迎，到北港朝天宮參拜的遊客都會買糕餅做為伴手禮，年產值達上億元。

最近北港朝天宮被列為警示景點，進香遊客銳減，往年大批遊客在朝天宮周邊糕餅店大肆採購的盛況不再，各店家幾乎都沒有顧客上門，業者叫苦連天，只能加強網路行銷、推出各種優惠方案，希望藉此減少損失。

北港形象商圈理事長陳威任表示，他從小在朝天宮附近長大，40餘年來從沒有看過朝天宮香盛期人潮如此稀少，糕餅業者生意剩2成不到，有些店家1天營業額甚至沒有破千元，大家只能苦撐，祈求疫情早點結束。

陳威任指出，除了來店買糕餅的客人銳減，訂購結婚喜餅的人也一樣變少，主要是疫情影響，很多人都將婚期延後，零售與大批採購都減少的雙重打擊，已讓部分糕餅店考慮歇業。

糕餅業者說，往年香盛期許多進香團會停留到晚上，所以糕餅店都營業到深夜，現在晚上7、8點街上便空無一人，大家只能提早打烊，減少水電費用的支出。

(中時 )