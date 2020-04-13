雲林縣政府規畫口湖鄉「海口故事園區」，打造露營樂園。（張朝欣攝）

雲林縣政府為發展沿海地區觀光休閒產業，著手行銷口湖鄉「海口故事園區」，將增設周邊設施並試辦露營體驗活動，縣政府13日表示未來故事園區會與周邊的成龍溼地、宜梧滯洪池聯結，打造雲林沿海的帶狀水域生態休閒產業。

海口故事園區由雲林縣政府爭取7000餘萬元經費興建，面積約21公頃，鄰近金湖漁港，海堤夕陽如畫美不勝收，園區內的露營區有水管屋、小木屋、烤肉設施，近年來國內露營風氣盛行，吸引許多民眾前來野營，感受原始漁港的美麗風情。

雲林縣長張麗善日前率文化觀光處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、縣議員蔡孟真等人前往海口故事園區會勘，遇見許多從外縣市慕名而來的露營客，大家認為此處有漁港、生態池，非常適合發展露營活動，不過水電系統還未完善，希望縣府盡快規畫施作。

張麗善表示，海口故事園區建造初始即考慮露營項目，因此設有露營區、烤肉區、生態水域區，目前試辦期間免費對外開放，日後將加強衛浴設備、水電系統等周邊配套設施，正式啟用後會派員進駐管理，打造雲林沿海地區最完善的露營樂園。

陳璧君指出，海口故事園區占地達21公頃、腹地寬廣，其中露營區約2公頃，試營運期間經口耳相傳，已成為露營客心中的祕境，遊客還可到臨近的成龍溼地、宜梧滯洪池、四湖鄉三條崙海水浴場一遊，享受雲林沿海的水域生態之美。

(中時 )