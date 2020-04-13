楊瑞泰創作的「飛踢吧!男孩」，故事主場景幾乎都在溪湖，主角們讀書的湖東國小，溪湖國中，還有在地中年溪湖人才知道的，偷拔台糖火車的甘蔗，溪湖國中牆外的早餐麵攤及司令臺上的蔣公像鬼故事，他說它就是一本很溪湖的純愛小說。（楊瑞泰提供／吳建輝彰化傳真）

知名作家九把刀，出身彰化，因將自己撰寫的半自傳小說「那些年，我們一起追的女孩」翻拍電影而竄紅，而彰化溪湖湖北國小，也隱身一名愛寫作的老師楊瑞泰，經常將家鄉場景納入書中，楊瑞泰說因為熱愛寫作，有靈感時就會提筆寫書，能記錄自己的教職生涯，還能用自己的小說來鼓勵學生。

彰化縣湖北國小教師兼事務組長楊瑞泰表示，他從2008開始創作，在這之前則是寫一些現代詩，把自己的一些想法，感觸隨手記錄下來，後來在因緣際會下，有出版社找上他，才開始投入創作，陸續出版了一共10本小說。

楊瑞泰說，從事教職工作後就一直留在彰化，因此彰化的感情很深，所以創作題材大多是教職生涯與彰化在地故事，像他創作的「飛踢吧!男孩」，故事主場景幾乎都在溪湖，主角們讀書的湖東國小，溪湖國中，還有在地中年溪湖人才知道的，偷拔台糖火車的甘蔗，溪湖國中牆外的早餐麵攤等等，它就是一本很溪湖的純愛小說。

楊瑞泰感嘆說，台灣本土小說家本來就生存不易，加上整個閱讀環境受到科技影響改變很多，看書的人減少，現在漫畫小說都電子化在網路上架，直接衝擊到出實體書本的出版社，所以近年已停筆不再寫書，現在只會偶爾拿出自己的創作，在臉書平台與讀者一起回憶。

(中時 )