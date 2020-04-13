防疫期間，許多人無法到表演廳欣賞藝文演出，北市國將在18日晚間二度舉辦網路直播音樂會，為台灣加油打氣。特別的是，指揮中心指揮官陳時中的夫人、大提琴家孫琬玲受邀參與演出，先生在前線指揮防疫作業，她透過演出撫慰人心，為這場直播音樂會增添話題性。

北市國團長鄭立彬表示，孫琬玲是台灣重要大提琴家之一，早年曾任職台北愛樂交響樂團、聯合實驗樂團和台北市立交響樂團大提琴首席，鄭立彬表示，「國樂團和大提琴一起演出的曲目不多，這次挑選的是瑞士作曲家法比安．穆勒寫的《第三號台灣狂想曲─思想起》，有濃厚的台灣味。」

日前北市國直播音樂會，團員戴上口罩演奏，管樂器無法戴口罩演奏，則設有安全透明擋板，避免飛沫噴到他人。直播期間計有3,400位觀眾線上收看、上萬則留言互動，目前影片總瀏覽數為近6萬人次。

鄭立彬表示，整場音樂會曲目以「台灣」為主題，包括4位台灣作曲家的經典作品，如江文也《台灣舞曲》、馬水龍《梆笛協奏曲》、蘇文慶《台灣追想曲》及李哲藝《四月雨小提琴幻想協奏曲》等。

此外，還有3位外籍作曲家以台灣為創作主題的作品，包括鮑元愷《泰雅情歌》、法比安．穆勒《第三號台灣狂想曲─思想起》以及關廼忠《台北調》。參與演出的獨奏家還包括國家文藝獎得主陳中申與小提琴家蘇顯達。

(中時 )