國安基金今日召開例行委員會議，考量疫情持續擴散，全球生產體系及消費能量均受衝擊，各主要經濟體經濟成長前景不佳，全球貿易動能面臨萎縮等不利因素仍存，經委員會共識決議，繼續授權執行秘書執行安定市場任務至疫情結束。

國安基金自3月19日授權進場至3月底，動用金額約7.56億元，基金持有上市股票市值到3月底為4788萬元，換算報酬率約6％。

國安基金指出，今日開會就近期新冠肺炎疫情發展、國內外政經情勢等因素進行充分討論。在考量全球生產體系及消費能量均受衝擊，各主要經濟體經濟成長前景不佳，全球貿易動能面臨萎縮等不利因素仍存，雖各國均對疫情積極進行控制，並採行大規模紓困及振興措施，但成效尚待觀察。

國安基金表示，由於台灣為外銷導向經濟體，資本市場極易受國際政經不確定因素影響，鑑於國安基金維持股市穩定任務所考量的因素尚未消除，為維持投資信心以穩定資本市場秩序，決議繼續授權執行秘書執行安定市場任務至疫情結束，並於任務結束前的各次例行委員會議報告執行穩定股市任務概況。

(中時 )