曾在冬季奧運勇奪4面金牌的加拿大女子冰球名將維肯海塞爾(Hayley Wickenheiser)先前因為不滿國際奧會(IOC)處理東京奧運是否延期的態度，認為這是不負責任的做法，沒想到她的這番言論後來遭到IOC的責難。

現年41歲的維肯海塞爾，代表加拿大參加過5次奧運，1998年長野獲得銀牌，2002年鹽湖城、2006年都靈、2010年溫哥華與2014年索契都幫助球隊摘下金牌，2014年2月20日當選國際奧會運動委員會委員，2017年1月13日宣布退役，是加拿大有史以來最偉大的女子冰球選手。

維肯海塞爾具有醫學背景，目前在加拿大加護病房工作，她看到愈來愈多民眾確診入院，讓她對於國際奧會的做事方法非常不爽。

維肯海塞爾在3月17日接受訪問的時候批評國際奧會為何遲遲不肯宣布東京奧運延期，但由於她的身分(國際奧會運動委員會委員)相當敏感，因此隔天就收到國際奧會發來的一條訊息，責怪她為何沒有徵詢IOC的意見就逕自對外發表意見。

維肯海塞爾強調，「這就是IOC的處事手法，總是企圖掩蓋某些訊息，營造出IOC只有一種聲音，但我不認為IOC會過度干預委員們的言論自由，尤其是在這個年代。」

對於東京奧運能否在明年7月如期舉辦，維肯海塞爾表示，「我無法做出預判，現在只能按照規劃走。」

(中時 )