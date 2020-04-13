勞動部規畫「安心即時上工」計畫今（13）日上路，金門地區首日8人登記審核通過，縣府社會處將安排到鄉鎮公所協助防疫、整理廢棄營區等工作，每月薪資最多可領1萬2640元。

縣府說明，「安心即時上工」計畫是讓部分因受這波疫情影響，而放無薪假的工時工作者，也有到公部門上工的機會，金門地區由縣政府與勞動部共同合作，自今天起開始受理登記。

首日登記且審核通過的勞工共有8人，將由社會處安排至鄉鎮公所及各公部門協助防疫、廢棄營區、風景區整理、海岸淨灘，以及其他公務事項。每小時工資158元、每月最高80小時、最高可領1萬2640元，工作期間最長6個月。

縣府指出，只要在登記日前6個月內的勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資在（含）2萬3800元以下者，有需要短期工作者，可逕向金門就業服務站提出申請，電話：311119。

(中時 )