產油國達成減產協議，有助增添塑化成本支撐，加上大陸經濟陸續解封催化口罩需求，造成PP拉絲級別產品因轉產纖維料的產能排擠，烘托當地報價大漲逾5％。台塑（1301）、台化（1326）旗下PP業績加分。

台塑PP已切入醫療包裝材料，PVC也成功布局高絕緣性電線、塑膠管接頭及醫療用導管等利基領域。第1季各項防疫物資原料中，PP出貨支援口罩用不織布9億片；第二季預估PP口罩用不織布所支應口罩將從9億片提高至13.7億片口罩。

台化PP則以醫材及隱形眼鏡公母模用料為主，倘若大陸疫情回穩，刺激經濟政策持續推進，有利內需市場能量回復。

分析師表示，新冠疫情下各行業需求不佳，但大陸口罩、防護服等防疫物資因巨大需求缺口表現獨樹一幟。儘管口罩生產佔PP原料下游總體需求比例確實不大，不過因纖維料暴漲，較拉絲溢價持續走高，吸引大量上游石化企業轉產纖維，拉絲排產量急劇減少，引起不小問題。 熔噴佈正常是用熔噴料聚丙烯顆粒做成的，由於熔噴料短期供不應求利潤空間巨大，很多廠家開始轉向用纖維料改性來替代。拉絲級別PP由於排產比例下降也漲價。

(工商 )