專研微創醫材與高階手術刀的台灣醫材新創公司-久方生技，預計砸下1億元進駐中科園區。中科管理局表示，久方透過母公司創新平台，結合醫界與醫療器材產業領域資源，將以開放式創新模式，加速產品臨床資訊傳遞與流通，將可逐步整合台灣醫材供應鏈及高科技產業價值鏈，提升臨床服務能量。

久方研發可於手術中，進行切割分離及凝血之高階手術刀，並以微創手術等相關器械及附件逐步開發超音波手術刀系統設備，可廣泛用於整形外科、小兒科、婦產科、泌尿科、骨科、一般外科手術，如膽囊摘除、盲腸切除、胃與肝切除、乳房、甲狀腺、消化道、痔瘡及其他開腔性及內視鏡等手術，將有效切割、凝結和密封組織，提升醫療品質。

醫療器材產業需長期投注及與團隊分工協作，久方未來將建構研發、製造、通路一條龍模式，運用台灣領先的臨床服務能量，結合完整的高科技產業價值鏈以及充沛的高階人力資源，可以將臨床端需求快速轉換成研發端技術規格，產出高品質且價格合理的產品。

中科管理局表示，久方進駐中科後，將再匯集國內醫療器材製造業及組裝業之技術與研發能量，預計可以增加高階技術人員就業機會，並推昇醫療器材產業競爭力，有效拓展國際市場。

(工商 )