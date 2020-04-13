連千毅延長羈押確定！10日高雄地院裁定，連積極為自己辯護、稱遭小弟栽贓擁槍並提告偽證罪，有影響共犯或證人的企圖，加上妨害自由前科，具有網路影響力，自15日起繼續羈押2個月，且禁止接見、通信及受授物件，連若不服裁定可抗告。

依規定連應羈押至15日，但連為求交保，疑似在獄中自學法律，日前自行遞狀向雄院申請具保停止羈押，開庭時更以專業法律用語直接替自己辯護，強調自己被栽贓擁槍，更不認識指控他的小弟。但高雄地院認為，連相當懂網路風向操作及煽動犯罪，不適合交保，1日駁回連的書狀聲請。

連2019年9月因與網紅直播主鄭又仁在網路上口角衝突，導致雙方你來我往在高雄街頭大亂鬥，甚至引爆開槍事件。連及旗下數名小弟最後被依組織犯罪、槍炮、恐嚇、傷害、滅證等罪起訴。

7日延押庭上，連甚至揚言退出黑社會，表明願意另捐100萬元做社會公益，甚至一度把無法交保的怒氣出在市長韓國瑜、警政司法體系上，痛批政治力介入。

合議庭10日做出裁定，認為連在犯罪事實中位居核心角色，對原本「蘭庭公司」、「太陽會高雄分會」旗下員工及小弟仍有一定影響力。為避免其他指證連擁槍的共同被告因壓力、恐懼等因素串證或影響證詞，以及連藉由新聞訊息及媒體繼續操作風向，最後裁定連延押確定，並禁止接見、接觸報紙電視收音機等設備訊息。

(中時 )