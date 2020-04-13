桃園市4月1日推出「愛的降價」有線電視多元頻道分組方案，但不分藍綠議員都批降價無感。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市4月1日推出「愛的降價」有線電視多元頻道分組方案，但不分藍綠議員都批降價無感。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市4月1日推出「愛的降價」有線電視多元頻道分組方案，但不分藍綠議員都痛斥是變相漲價，200元方案裝無線接收器就能看到法定13台，剩下的都是收視率墊底的宗教或購物台，怒批是「脫褲子放屁」，斥新聞處被3家有線電視業者綁架，要求退回重審。

新聞處長詹賀舜坦言200元方案收視戶少、不符民眾需求，強調會積極跟NCC和3家業者反映，增加300元至500元級距的收費方式，他也直言，民眾選擇越來越多元，桃園人口不斷增加，但收視戶卻從3年前的50.3萬戶，掉到47.2萬戶，年輕人多選擇OTT產業，持續鼓勵業者結合現有數位電視平台與隨選多媒體，提高內容選擇性。

議員劉茂群、林昭賢、李柏坊都直言降價方案市民期待落差大，最低200元可看21至27頻道，但扣除裝天線就能「無限看」的13台，其他根本不是消費者想看的，何必浪費1年2400元，斥新聞處是象牙塔審查制，沒有傾聽消費者需求，大家期待的「吃到飽」510元不但沒降價，還趁勢推出530至1200的其他方案，「沒有更便宜，只有更貴」，黃婉如更斥新聞處還沾沾自喜價格排六都第三，斥被業者綁架，徐玉樹則批沒有市場競爭力，業者再自我感覺良好就會被淘汰走入歷史。

議員牛煦庭也說，機上盒訂閱花錢加購遙控器按一按就好、但降價方案只能透過客服，直言2周來不到50位申請、對比47萬戶根本杯水車薪，斥台灣師法歐美總「學半套」，完全沒有單頻單購方案，要求桃園「走在前面」推出符合商業需求、價格又平易近人方案嘉惠視聽戶。劉勝全更諷斥在愚人節提出新政策，像是一場鬧劇。

綠營議員也不領情，蔡永芳痛批不知道是好事、了解後會滿肚子火，過去是吃到飽，現在推白飯加鹽，只多宗教台、購物台等冷門頻道，「不要推了，太丟臉！」讓人笑掉大牙。

舒翠玲直言審查的NCC不食人間煙火，竟然會同意200元方案，過去雙北費用低，有了選擇各縣市反而趨於一致，淪為集體壟斷，連中華電信MOD都有190個頻道，諷刺疫情期間對國家最大貢獻就是待在家裡看電視，但新聞處和NCC卻沒把這件大事認真看待。

(中時 )