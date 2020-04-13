新冠肺炎疫情席捲全球，為避免病毒蔓延，空中交通大幅受限，也讓原本針對3個月前伊朗軍方擊落烏克蘭民航機的事故調查，跟著受到波及。

今年1月8日，一架由伊朗德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔的烏克蘭國際航空班機，遭到伊朗革命衛隊誤擊，機上176乘員全部罹難，其中有57人為加拿大公民，他們大多是伊朗裔。革命衛隊起初打死不認擊落民航機，幾天後才坦承不諱，不但惹怒國際社會，也在伊朗國內掀起沖天民怨，甚至引爆罕見的反政府抗爭。

事後伊朗當局起訴多名軍方人士，並針對悲劇展開調查，加國總理杜魯道更憤怒表示，伊朗必須為擊落民航機的可怕行徑負全責，罹難者家屬和加國需要公道。

伊朗上月同意，把黑盒子資料交給烏克蘭或法國進行分析，加、烏兩國都表達歡迎，資料包括飛機遭擊落前的關鍵數據。

但隨著新冠疫情依舊嚴峻，當伊朗在上周詢問相關各國，何時派遣專家協助傳輸黑盒子資料時，加國運輸安全委員會主席福克斯女士強調，雖然相關各國都急於接收黑盒子資料，早點看到分析報告，但「此時此刻不可能從事國際旅行」，且要恢復也可能還要一段時間。

因此加國要求伊朗延後提供黑盒子資料，「直到所有人都可安全飛行為止」。此番回應，代表原本的咎責和調查工作必須暫時卡關且延誤。

(中時 )