大陸青海省海北州一名76歲的藏族老翁，多年前曾遇上搶匪，頭部被插入一把匕首，不過當時醫療資源有限，因此並未進行手術。直到近日，山東濟南千佛山醫院終於將埋藏在老翁腦內26年的斷刀取出，讓他不斷向醫生感謝，並開心的直呼：「20多年的惡夢終於結束，可以大聲笑、大張口和咳嗽了」。

如今順利將斷刀取出，讓老翁終於能安心過生活。（圖／翻攝自時間視頻）

綜合陸媒報導，1994年某日，多日傑前往探望即將生產的女兒，不料路途中卻遇上搶匪，對方往他的頭部狠狠插了一刀，不過當時到醫院急救時，院方只做了簡單治療便讓他返家，多年來也都沒有任何異狀；到了2012年，多日傑的頭部出現劇烈疼痛，他前往就醫檢查後，才發現腦內留有長達10公分的斷刀。

醫院擔心腦部開刀會有極大風險，因此遲遲未進行手術，直到近期多日傑的傷口開始流膿，一眼幾乎失明且腿部出現行動障礙，恐危及生命，便於4月2日進行手術，最後也將生鏽的斷刀順利取出。多日傑持續住院治療到8日完成清膿，目前的復原情況良好，手腳、眼睛的狀況也都獲得改善。

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(中時電子報)