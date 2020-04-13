改編自西班牙金獎暢銷小說的獵奇、燒腦電影《搭火車旅行好吃驚》，由西班牙新生代導演阿里茲莫雷諾執導，集結西班牙影帝路易斯托薩、阿根廷男星艾那斯多艾戴理歐，以及曾與阿莫多瓦合作的女星佩拉卡斯楚等演技派演員共同瘋狂演出。故事以出版社女編輯的火車旅行作為開端，竟意外揭露了一起真假難分、駭人聽聞，宛如西班牙版「N號房事件」的慘案。

戰地醫院的護理師為了維持醫院營運，不僅私下對高官政要賣淫，甚至為滿足這些手握資源的權貴的變態需求，每月獻出一個未成年孤兒給皮條客，將孩子關在小房間，透過3個階段為不法集團賺進大把鈔票。第1階段是讓人付高額費用進入房間，與孩子進行1小時性交易；第2階段是將性交易過程拍下，賣給成人網站供人付費觀看；最後，甚至殘忍虐殺孩子，將他們的內臟、器官賣到黑市，恐怖行徑令人髮指。

《搭火車旅行好吃驚》不僅憑藉強大的劇本和視覺，除了在國內好評連連，入圍哥雅獎最佳新導演、最佳改編劇本、最佳美術、最佳造型等多項大獎，也在國際影展上大放異彩，接連入選東京國際影展主競賽、塔林黑夜電影節主競賽。而片中雖然沒有大地震、大海嘯等災難，但隨處可見的光怪陸離事件，加上各種詭異、讓人不舒服到極點的床戲、餐桌戲，讓劇組在宣傳時強調「這是一部無法被歸類成任何類型的電影」

該片早前於東京影展國際首映時，台下日本觀眾直呼「我要將這部片定義為災難電影！」導演阿里茲也興奮回應：「太棒了！我決定現在開始就將這部電影定位為災難電影！」此外，由於導演相當醉心於日本文化，不僅娶了日本太太，更說了一口流利的日語，因此配樂的部分，他也巧妙加入日本樂器，並使用日本傳統浪曲等元素，為全片更增添東方浪漫、懸疑氛圍。該片將於4月24日在台上映。

(中時 )