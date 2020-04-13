勞動部推動「安心即時上工」計畫，新北市提供1000個時薪職缺，今上午開放受理。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

失業率持續攀升，各地就業服務站人潮與日俱增，新北市3月求職人數高達8592人，較去年同期增加近3成，但職缺數量反減少2成，工作機會僧多粥少，勞動部推動「安心即時上工」計畫，新北市提供1000個時薪職缺，今上午開放受理，首日吸引326人搶登記，狀況踴躍。

新冠疫情衝擊各行各業，新北市勞工局統計，今年1至3月共7115人次通報資遣，較去年同期增加2成3，就服站諮詢人潮絡繹不絕，今年3月求職人數共8592人，較去年同期增加1268人、近3成，申請失業認定增加572件、約1成3，其中三重、板橋、中和等都會區增加幅度最大。

求職人數雖節節攀升，但釋出職缺不增反減，去年3月新北市登記求才職缺共1萬4229件，今年3月僅1萬2003件，除了不少餐飲業、旅宿業者陸續實施無薪假，徵才意願低靡外，為避免群聚，各區徵才博覽會停辦也是主因。

新北市就服處長林澤州指出，勞動部推出「安心即時上工」計畫，由地方政府釋出公部門時薪職缺，每小時工資158元、每月最高80小時、薪資12640元，工作期間最長6個月，內容包括協助各局處、各場館量體溫、消毒及行政庶務等。

林澤州表示，今共受理326件，經資格審核通過，最快本周三就可上工，考量民眾報名狀況踴躍，若缺額僧多粥少，將持續向中央爭取擴大名額，盼協助受衝擊的勞工增加額外收入，紓緩經濟壓力。

(中時 )