東森戲劇《姊妹們追吧》13日舉行首映記者會，主要演員坤達、張允曦（小8）、柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊、洪都拉斯、趙駿亞、章廣辰出席首映會，坤達在劇中飾演男主角趙士齊，是廣告公司創意總監，擁有刀子嘴豆腐心的暖男，坤達坦言在戲中為了揣摩毒舌，私下會對鏡子逼自己講話賤，也會找朋友聊天講幹話，有時候在家也會講話賤，至於在老婆柯佳嬿面前，坤達立刻說「不敢啦」，笑虧「要找架吵嗎？」

戲中描述四個女人因追劇認識，坤達笑說「以前戲都是一個男主角、一個女主角，演這部戲真的很幸福，男生話都比較少，活在女人堆中，一次遇到四、五位以上」，至於老婆是否有探過班、及在意和女演員互動？坤達說到「沒有，她目前還不知道劇情，沒有提到」。

小8透露在戲中和坤達有親密戲碼，其中一幕坤達用上半身壁咚小8，讓她爽喊「好療癒」，製作人謝育秀笑說不排除有床戲，「看普級可以到什麼程度」。劇中女主角追韓劇常有內心小劇場，坤達回憶有場要臨摹《愛的迫降》，要接住從樹上掉下來的小8，他淡定說「擔心不知道接不接得住」，此時一旁的小8使了個眼神，嚇得坤達立刻說「可以」，搞笑互動逗樂全場。

坤達13日出席《姊妹們 追吧》首映會。（東森電視提供）

張允曦（小8）在《姊妹們 追吧》首度擔綱女主角。（東森電視提供）

陳珮騏在劇中和趙駿亞飾演夫妻檔，兩人不管戲裡戲外常常「動手」，她自虧如果不打人就會順著拍下去，「戲裡打人我一定會NG好幾次」。

金鐘視后柯淑勤和洪都拉斯飾演夫妻，戲外卻是首度合作，洪都拉斯原以為柯淑勤難親近，沒想到有次在片場「她直呼名諱，大喊『洪德勝』，我傻眼回『我叫洪勝德』」，爆料一出讓視后險招架不住，柯淑勤笑說，因為戲裡戲外名字都要記，根本記不起來，常常脫口「欸那個誰」，她自爆，有次問洪都拉斯為什麼要取名洪都拉斯，大家好奇原因為何，柯淑勤下秒說「我忘記他回什麼了」，反差萌讓一旁演員群忍不住喊「那你問幹麻」。

柯淑勤、洪都拉斯在《姊妹們 追吧》中飾演夫妻檔。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》陳珮騏、趙駿亞飾演夫妻檔。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》劉宇珊、趙駿亞有精彩感情戲。（東森電視提供）

首度擔綱女主角，小8感謝劇組演員給予不同養分，她笑說「柯姐每我很多壓力，好恐怖，剛開始對戲快嚇死」，但又感動柯淑勤不吝指導「她不是教你演戲，是分享人生故事，讓我相信這個角色真有其人存在，就把角色呈現出來」，此外也感謝陳珮騏不時耳提面命，「很珍貴，這個劇組很無私」。

媒體詢問柯淑勤是否認為小8演技進步，柯淑勤冷靜說「還好啊」，讓小8嚇得狂抖，不過柯淑勤又笑說「但念過她態度戰戰兢兢，會邁向...you know？」言談中表達對小8關照及鼓勵。劇組中不少和新生代後輩飆戲，柯淑勤虧小8「她唯一缺點就是話太多，很吵」，也讚大家「這幾個真的很乖，很棒，完了以後你們要跟我競爭（視后）之類的」。

《姊妹們 追吧》13日首映會，包括葛蕾（後排左起）、柯淑勤、坤達、洪都拉斯、張允曦(小8)、陳珮騏、高雋雅、林玉書，吳以涵（前排左起）、劉宇珊、章廣辰、趙駿亞出席。（東森電視提供）

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