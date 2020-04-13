近期最熱播，話題度最高的韓劇當屬《夫婦的世界》，火辣狗血的出軌復仇劇情，讓許多觀眾大呼過癮，屢屢締造收視佳績。其中飾演正宮的金喜愛結婚多年才發現自己的老公早已出軌多時，甚至掏空家裡的資產貸款等，小三更是侵門踏戶向她宣戰。然而現實生活中的金喜愛其實過的相當幸福美滿，和老公婚姻長跑達24年，完全是人生勝利組。

現年52歲的金喜愛，在1996年與老公李昌鎮相識，2人才交往短短3個月便決定閃婚，婚後她淡出演藝圈，將重心移往家庭，分別在1998年與2000年生下2個兒子，婚姻長跑至今已經24年，一家四口家庭和樂、幸福美滿，相當令人羨慕。

金喜愛1996年與老公李昌鎮相識，2人才交往短短3個月便決定閃婚。（圖／翻攝自韓網《Channel A》）

老公李昌鎮的身分其實大有來頭，他是一名畢業於首爾大學的電腦實業家，在當地有「南韓的比爾蓋茲」之稱，因為發明使用韓文相關軟體，而成為韓國國會第15屆議員，跨足政治圈，才華洋溢且聰明，是相當優秀的成功人士。

不僅如此，李昌鎮的總資產更被估計高達6億新台幣，在首爾清潭洞、濟州島多處都擁有房產，2個兒子就讀的濟州島國際學校1年的學費就要價86萬新台幣，費用高得驚人。金喜愛的現實生活與劇中反差極大，讓許多網友讚嘆「就是因為現實跟劇情截然不同，才能證明她的演技有多好！」

金喜愛分別在1998年與2000年生下2個兒子，婚姻長跑至今已經24年，一家四口家庭和樂。（圖／翻攝自韓網《tvN》）

另外，金喜愛在《夫婦的世界》中有不少挑逗激情戲碼，曾被韓國媒體問到，老公李昌鎮面對她在戲中的這些「動作戲」是否表達過什麼想法？然而金喜愛表示，老公相當尊重她的工作和專業，所以從不看她演的戲，也怕可能因劇情感到吃味，間接影響2人感情，夫妻倆的好感情著實羨煞旁人。

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(中時電子報)