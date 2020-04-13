高雄市湖內區13日凌晨發生飛車追逐結果造成1車翻覆、4人受傷送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市湖內區中山路一段616號前13日凌晨1時許發生兩輛汽車追逐1輛汽車的糾紛，結果造成1車側翻、4人受傷送醫。警方調查，起因竟然只是為了2000元新台幣的債務糾紛。

湖內警分局13日傍晚表示，吳姓與顏姓兩方人馬凌晨相約談判，疑似因為口角糾紛，談判破裂，顏姓男子駕駛白色國產自小客車車離去，吳姓男子等兩車人馬展開追逐。過程中，顏男駕駛的車輛側翻，吳男等人見狀，竟然沒有停下報警，逃之夭夭。

警消獲報到場處理，將4名傷者隨後分別送往台南成大醫院及市立醫院醫治，所幸並無大礙，另1名車內未受傷的乘客則帶回分局調查。

警方調查，雙方互相認識，為朋友關係，因債務上的糾紛，於12日晚間11時約到茄萣區濱海公路旁談判，期間雙方有了口角、相互嗆聲，隨後便駕車離去，衍生後續追車的情形。

警方調閱相關監視器影像比對，循線到台南等地帶回參與追逐的黑色日產休旅車、白色凌志自小客車等相關涉案人與事證調查。全案將於調查完畢後，以涉嫌《刑法》聚眾鬥毆，及公共危險罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

(旺報 )