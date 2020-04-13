新冠肺炎重挫餐飲業，傳出全台擁有65間門市的瓦城大砍員工加班費，等同變相減薪。瓦城稍早表示，是因疫情嚴峻，4到5月針對部分門店進行營業時間調整，也減少員工加班。不過，若營運狀況有需要加班，還是會發給員工應該有的加班費。

瓦城3月營收主要受疫情影響，台灣地區營收達2.43億元，年減31.08％，大陸地區配合當地政府防疫至3月底陸續復工，三月合併營收達2.44億元，年減36.9％。

有瓦城員工向媒體爆料，表示薪資原本就包含加班費，扣除加班費形同減薪，砍加班費就是砍薪水，讓很多員工措手不及。除此之外，瓦城也重新擬定勞動契約，不簽的員工就是不配合公司政策，可能需離職，也拿不到資遣費。

瓦城強調，疫情嚴峻，整體餐飲產業面臨前所未有的衝擊，因應疫情影響，並響應政府清明假期後防疫措施，呼籲大眾減少外出以及餐廳保持「社交距離」規範，同步因應營業量體的降低，於4月至5月針對部分門店進行營業時間調整，並減少同仁加班；然針對實際營運狀況若有加班需求的同仁，一律如實發放應有的加班費。

瓦城解釋，若造成員工誤解，本公司將由人資單位逐一再與員工溝通，盡全力取得員工理解，並強化公司內部宣導；同時，面對嚴峻的挑戰，期望同仁能理解公司絕對以保障員工工作權益為目標，期望大家共體時艱。

(中時 )