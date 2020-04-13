台東縣長饒慶鈴邀集觀光業者 就五一連假防疫措施交換意見。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

五一勞動節連假將至，為落實防疫工作，台東縣長饒慶鈴13日邀集縣內觀光旅遊界代表交換意見，會中獲得「防疫從嚴，全力守護台東」之共識，至於是否採總量管制，將依中央指示辦理。

清明節連假大量遊客湧入台東，令許多台東居民心驚膽顫，連假後主動就醫並要求檢疫人數比平日增約75％，所幸到目前為檢驗都是陰性，但是緊跟著五一連假即將來到，台東居民又要再度擔心受怕，是否應採總量管制，民眾與觀光業者意見兩極。

台東縣旅遊同業公會、台東縣觀光協會、民宿、餐飲及伴手禮業者13日前往縣府，就五一勞動連假防疫應變措施與縣長饒慶鈴交換意見，會中達成「防疫從嚴，全力守護台東」之共識。

縣府強調，沒有戴口罩的客人，發燒超過37.5度的客人，均拒絕入住，遊客務必誠實交待個人旅遊史、職業別、接觸史、群聚等；並將4月定為清潔防疫月，針對重要旅遊景點1周至少3次消毒殺菌，景點遊憩業者，針對旅遊設施，只要用過隨即消毒，並增加環境清潔頻率。

此外，縣府也全力配合中央政策，包含針對重要觀光景點及夜市等採取「總量管制」，或實施單一出入口管制流量、以及車輛或行人的彈性分流等政策。

饒慶鈴呼籲，現在是國內防疫之關鍵時刻，希望觀光旅遊業者一起努力，共同守護台東，也建議民眾應避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低感染風險。

(中時 )