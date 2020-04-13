立法院今天協商疫情紓困預算，不過最後沒達成共識，協商破局。國民黨堅持要採取排富方式，發放1000億現金給民眾。國民黨團書記長蔣萬安強調，協商破局並不會影響紓困執行，因為第一階段的9000億預算已經通過，更不用說之前的600億紓困預算也還沒用。

國民黨堅持應該要排富的方式，發放1000億的現金給民眾紓困。國民黨也質疑9000億預算的執行率低落，現在增加的1500億預算也沒有說明清楚，且應該對受影響衝擊的產業做評估之後編列預算。

蔣萬安強調，國民黨願意理性討論、願意進行協商，但目前的預算使用方式他們不接受。至於會不會影響紓困去執行？他強調不會影響，因為行政院強調目前紓困金額達到一兆500億，其中有九千億已經可以執行，目前只是就1500億的部分，大家要好好理性討論，第一階段9000億已經通過，更不用說600億都還沒用。

(中時 )