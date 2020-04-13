4月22日即將迎來第50個世界地球日，中信金控積極落實企業永續發展，本月2日正式簽署支持由二十國集團（G20）成立之國際金融穩定委員會（FSB）所發布的「氣候相關財務揭露建議」（TCFD），將導入氣候變遷風險治理架構，建立辨識、衡量、監控及報告等管理機制，積極因應氣候變遷對企業帶來的風險與機會。

中國信託金控總經理吳一揆表示，氣候變遷議題不是憑空想像或只在特定時刻才會感受到的威脅，而是此刻正在影響著我們的風險。中信金控作為亞洲領先金融機構之一，認同TCFD對於氣候變遷相關之風險與機會能提供切實可行的評估框架，讓中信金控可積極精進企業永續作為。

為落實企業永續作為，中信金控今年3月新設「企業永續辦公室」，直隸金控總經理，亦響應相關國際倡議，去（2019）年底自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB）、今年4月簽署支持TCFD，預計今年底將公布「責任投資原則」（PRI）和「永續保險原則」（PSI）之報告書，期許以金融業的角色，將環境、社會及治理（ESG）三大永續面向融入日常營運之中，強化永續經營相關業務發展。

氣候變遷對全球帶來重大影響，為遏止暖化造成的全球性衝擊，2016年在聯合國的主導下，世界各國簽署《巴黎氣候協定》，為因應氣候變遷對全球經濟可能帶來的風險與機會，FSB發布TCFD以提供一項明確、可比較及一致性的資訊揭露建議與報告框架指引，協助企業為利害關係人揭露更透明、更全面性的財務資訊。

TCFD將氣候變遷風險區分為因政策與法規、發展新興科技等造成的轉型風險，以及極端氣候事件或長時間海平面上升所造成的實體風險；而氣候變遷機會則包括受惠於綠色能源發展、資源效率提升、能源損耗降低等產生的市場新契機。

TCFD於2017年6月發布後，中信金控即在企業社會責任報告書（CSR Report）中自願遵循相關原則進行指引揭露對照，持續與利害關係人溝通，簽署TCFD之後，即依據治理、策略、風險管理、指標與目標等四大面向導入管理框架，盤點氣候變遷風險與機會的管理狀態、對潛在財務影響程度。截至今年2月底，全球已有超過1,027家企業簽署支持。

(中時 )