在2019年第一季之前市面上已有22種農業保單，各產險正在研發的農業保單，預計在今年年底之前，市面上將有25種以上的農業保單。

目前正在研發的農業保單分別為富邦產險的茶葉、文蛤，華南產險的火龍果以及新光產險的葡萄等數項農業保單。

國泰產險表示，產險業者對農業保險之開發需求主要仍是由農金局啟動，每年農金局發文提供期望開發之保險商品品項予產險公會，再由產險公會轉發至各產險公司，由產險公司進行商品開發評估，後續公會再進一步統合協商。

根據保發中心的資料顯示，農業保險近5年來，每年投保件數及保費收入持續增，2019年投保件數、保費收入，雙雙來到近年新高，投保件數已來有1萬8千多件，年保費已來到逾1.5億元，2019年共理賠8千多萬元，賠款率逾50％。

乍看之下，農業保險賠率並非最高，但農業保單一年保費還不到2億元，但產險公司沒有相關歷史資料及數據可供參考，每推出任何一項農業保單都需投入相當多人力物力及時間，可說費時又費工，因此，產險公司承作農業保單都是秉持企業社會責任投入承保與新品項之開發，所幸，農漁民業者漸漸感受到農業保險確實可以帶給他們災損補償，加上政府推廣以及保費補助，大大提高農漁民投保農業保險的意願。

(工商 )