高市府將對八大行業採取實名制消費措施。（柯宗緯攝）

中央流行疫情指揮中心日前下令包括酒店、舞廳及有男女陪侍的業者，即起須全面停止營業。高市府今（13）日召開防疫會議，會中討論擬對八大行業採取實名制，將依法定程序後正式公告，並報請中央流行疫情指揮中心核備，至於期程「愈快愈好」，但在此之前會加強聯合稽查。

高雄市長韓國瑜表示，針對清明連假期間去過11個國家級警示景點，已盤點高市府人員有2000名、學生則有1.1萬人，將再觀察追蹤其身體狀況至20日，也呼戴口罩、勤洗手，加強自主管理。

韓國瑜也提到，中央已下令針對酒店、舞廳，有男女陪侍的店家必須停業，市府也考量對於八大行業採取實名制政策，進一步對疫情有所防範，將待與中央討論。

衛生局長林立人表示，八大行業除酒店、舞廳外，還有舞場、酒吧、視聽歌唱、三溫暖、夜店、特種咖啡茶室。目前酒店、舞廳、男女陪侍店家已停業，市府將針對八大行業其餘業種，採取進出入實名制措施。

林立人表示，明早衛生局、經發局、法制局將跨局處商討後，再報備中央流行疫情指揮中心後，才會正式公告依法執行，假設未來業者不願配合可告發，依傳染病防治法開罰3000元至1.5萬元罰鍰，若情節重大則可依紓困振興條例開罰5萬至100萬元罰緩。

林立人指出，由於實名制還未公告，將透過聯合稽查對業者加強宣導，希望能配合防疫，擴大社交距離、減少人群接觸，各行各業營造社區傳播的斷點。

經發局長伏和中表示，根據內政部次長講法本來一開始宣布只有酒店、舞廳須停業，隔日解釋只要有陪侍就須立即停業，因此第一天高市府查到小吃店有陪侍，就勒令停業。依據傳染病防治法規定，地方政府須報中央主管機關同意後才會採取實名制。

(中時 )