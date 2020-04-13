馬爾地夫給人的印象就是藍天白雲、加上清澈的海水和沙灘還有度假Villa，是不少人心目中的度假天堂，不過對來自南非的新婚夫婦來說卻宛如地獄。這對新婚夫婦原先只要在馬爾地享受悠閒的6天美好時光，但因為新冠肺炎的影響，加上南非全境封鎖，這對夫妻淪為人球進退不得。

勞爾（Raul）和奧利維亞（OliviaDe Freitas）3月規劃到到馬爾地夫度蜜月，當時旅行社評估，即便疫情蔓延，政府也會包機接回僑民，於是夫妻倆如期出發，3月22日抵達當地，2人什麼事都不用做，每天躺在海灘上曬太陽，偶爾暢飲著雞尾酒，如此美妙的度假還有什麼好抱怨，殊不知3天過後，南非宣布因為疫情關係全境封鎖，並在隔天午夜關閉機場。

勞爾和奧利維亞3月規劃到到馬爾地夫度蜜月，沒想到這場蜜月卻是無止境的度下去。（圖／Olivia De Freitas FB）

2人得知消息時已經晚了，就算真的要回南非，轉機也要花17個小時，更慘的是，馬爾地夫也在當天發布外國人入境禁令，如果這對夫妻若是要到機場碰運氣，很可能無法再次入境，卡在機場進退兩難。

還記得旅行社不是說南非政府答應會接回僑民嗎？根據南非駐馬爾地夫的大使館表示，包機回國需要使用者付費，一趟從馬爾地夫回到南非的班機開價台幣307萬，勞爾和奧利維亞最後面臨自費留在馬爾地夫。

這對夫妻快樂並痛苦著，快樂的是，整個五星度假村僅剩下他們2位客人，而當地法律規定，在隔離時期旅館觀光業者若有客人，是不能停止營業，所以度假村上百員工成了侍奉這對「國王皇后」的班底。痛苦的是，夫妻就算無法離開，五星度假村的房錢還是要付，業者雖然開出優惠價，每天約台幣2萬2500元價格，對勞爾和奧利維亞來說仍是一筆開銷，2人只好咬牙拿出準備買房的頭期款支付。

不過狀況在4月初出現曙光，南非政府4月5日派出快艇到小島接他們，勞爾和奧利維亞原先以為終於可以回國，沒想到他們卻被載到另一座島上，原來南非政府伸援的方式，是讓這對夫妻繼續度假直到鎖國政策結束。如今勞爾和奧利維亞過著愜意生活，不用再為錢煩惱，只需要待在「人間天堂」吃飽睡好，每天看海、看星星，等待疫情減緩 2人活在美夢般的度假裡卻相隔回家路遙遙無期，勞爾和奧利維亞趕嘆，「每個人都說他們想被困在一個熱帶小島上，真的被困便不會這樣想了」！

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(中時電子報)