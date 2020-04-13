由於近來新冠肺炎疫情蔓延，大部分春季檔期日劇都宣布延期播出，不過《SUITS無照律師第2季》不畏疫情，確定照常播出，陪伴宅在家的影迷。該劇由經典日劇《東京愛情故事》男女主角織田裕二、鈴木保奈美攜手演出，在2018年第一季時，暌違27年再度合作讓觀眾印象深，這次「東愛」CP雙雙續攤第二季，讓粉絲能再度看到2人螢幕火花。

該劇除了有織田裕二和傑尼斯偶像團體「Hey! Say! JUMP」成員中島裕翔回鍋演出律師雙人組，鈴木保奈美飾演事務所所長幸村千花外，首集更請到反町隆史客串演出，飾演航空公司長，這是他自1999年《三十拉緊報》後，時隔21年再次參演「月9」日劇，更是和織田裕二首度同台飆戲。織田裕二受訪時也透露：「比起第一季，第二季可說是升級了，卡司陣容更豪華，從第一集開始就會讓人發出『欸，這個人嗎？』這種感嘆。」

談到合作感想，中島裕翔則大讚前輩織田裕二，不論戲裡戲外都像是「父親」一樣的存在，「他在拍攝現場會對我們諄諄教誨，時而嚴厲、時而淘氣，能讓我從緊張感中緩解下來，是非常值得依靠的前輩。」但也笑著爆料織田裕二非常喜歡聊天，還是天馬行空的亂聊，「常常一開始聊著一個主題，聊到最後都和那個主題相差非常遠了。」

織田裕二和中島裕翔在劇中每集都以各式的帥氣西裝登場，問到私下的穿衣風格，織田裕二笑說：「不好意思，我在拍戲時幾乎每天都穿一模一樣，看上去只有一套衣服，我對衣服的追求就是穿得舒服。」中島裕翔也認證回應：「就算隔得很遠也能從穿著認出織田前輩！」而中島則是對穿搭相當講究，他說：「我還在當模特，所以會在意別人的眼光，也很享受思考明天穿什麼的時間，穿上自己搭配好的衣服去工作心情也會變好。」還說就算穿運動褲也會花心思穿搭。《SUITS無照律師第2季》自14日起每週二於friDay影音獨家跟播。

(中時 )